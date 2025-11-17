Zelda : Les premières images officielles du film ont été dévoilées et elles sont prometteuses

Suite à des fuites provenant directement du tournage du film The Legend of Zelda, Nintendo a pris les devants en dévoilant les toutes premières images et l'apparence des deux héros d'Hyrule.
En juillet 2025, Nintendo révélait les noms des deux acteurs retenus pour incarner Link et Zelda sur grand écran dans la première adaptation live de The Legend of Zelda
.
Cependant, les plus impatients se demandaient à quoi ressembleraient les deux acteurs une fois dans la peau des héros d'Hyrule. Le 17 novembre 2025, Nintendo a répondu à cette question brulante en publiant 3 photos montrant pour la toute première fois Link et Zelda.
Link et Zelda très prometteurs pour l'adaptation sur grand écran de The Legend of Zelda
Les trois clichés montrent un portrait de Zelda, un portrait de Link et une vue montrant les deux personnages agenouillés dans l'herbe
, contemplant la nature. Ces premiers visuels devraient d'ailleurs rassurer les joueurs car nous pouvons voir que les deux acteurs sont plutôt convaincants dans la peau des deux personnages. Mais nous pouvons également voir les costumes, inspirés par les anciens opus de la saga pour Link et par Breath of the Wild
pour Zelda.
En complément de ces révélations, Nintendo a déclaré sur X/Twitter que « le tournage est en bonne voie pour la sortie du film le 7 mai 2027. Il faudra un certain temps avant la sortie, donc nous vous serions reconnaissants d'attendre patiemment
» jusqu'à sa sortie. Pourtant, l'impatience semble être la raison de cette présentation inattendue.
Une révélation précipitée à cause de fuites ?
Pendant le week-end du 14 novembre 2025, plusieurs clichés ont été publiés, montrant des images du tournage en cours en Nouvelle-Zélande.
Or, ces fuites provenant directement des plateaux de tournage ont certainement poussé la firme nippone à dévoiler Link et Zelda bien avant le moment souhaité.
Pour en voir davantage (notamment la première bande-annonce du film), il faudra donc être très patient. Rappelons que The Legend of Zelda devrait débarquer dans les salles obscures le 5 mai 2027 en France.
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