Zelda : Le film sera diffusé sur Netflix, après son passage au cinéma

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 janvier 2026 à 14h25
C'est officiel : le film Zelda se rendra disponible sur la plateforme Netflix, après sa diffusion dans les salles obscures.
Zelda : Le film sera diffusé sur Netflix, après son passage au cinéma
Cela fait des mois que les joueurs et les joueuses savent qu'un film live-action sur la licence Zelda est prévu. D'ailleurs, il y a peu de temps, Nintendo a révélé les acteurs principaux, soit ceux qui incarneront Link et Zelda. À présent, nous savons que le film Zelda sera diffusé sur Netflix.

Le film Zelda se rendra disponible sur Netflix

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En effet, Nintendo a, récemment, annoncé que le film Zelda, qui a débuté son tournage, arrivera en exclusivité sur la plateforme Netflix, plusieurs mois après son passage au cinéma et sa sortie en DVD/Blu-ray. Évidemment, à l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été communiquée. Rappelons, d'ailleurs, que le film Zelda, qui a déjà eu le droit à un petit report, doit débarquer dans nos salles obscures françaises le 5 mai 2027.

Les informations connues à propos du film Zelda

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Selon les derniers détails partagés, le film Zelda est réalisé par Wes Ball, qui est notamment connu pour les trois longs-métrages Le Labyrinthe mais aussi pour La Planète des singes : Le Nouveau Royaume. Le scénario a été confié à Derek Connolly (Jurassic World). En ce qui concerne le casting, nous savons déjà que Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor, Flora et Ulysse) jouera Link, tandis que Bo Bragason (The Jetty, Les Radleys) prêtera ses traits à la princesse Zelda.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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