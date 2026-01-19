Zelda : Le film sera diffusé sur Netflix, après son passage au cinéma

C'est officiel : le film Zelda se rendra disponible sur la plateforme Netflix, après sa diffusion dans les salles obscures.

Le film Zelda se rendra disponible sur Netflix

Les informations connues à propos du film Zelda

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Cela fait des mois que les joueurs et les joueuses savent qu'un film live-action sur la licence Zelda est prévu. D'ailleurs, il y a peu de temps, Nintendo a révélé les acteurs principaux, soit ceux qui incarneront Link et Zelda. À présent, nous savons queEn effet, Nintendo a, récemment, annoncé que, plusieurs mois après son passage au cinéma et sa sortie en DVD/Blu-ray. Évidemment, à l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été communiquée. Rappelons, d'ailleurs, que le film Zelda, qui a déjà eu le droit à un petit report, doit débarquer dans nos salles obscures françaises le 5 mai 2027.Selon les derniers détails partagés, le film Zelda est réalisé par Wes Ball, qui est notamment connu pour les trois longs-métrages Le Labyrinthe mais aussi pour La Planète des singes : Le Nouveau Royaume. Le scénario a été confié à Derek Connolly (Jurassic World). En ce qui concerne le casting, nous savons déjà que Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor, Flora et Ulysse) jouera Link, tandis que Bo Bragason (The Jetty, Les Radleys) prêtera ses traits à la princesse Zelda.Nul doute que Nintendo partagera de plus amples informations concernant le film Zelda dans les mois à venir. Et, comme toujours, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés à ce sujet.