Link et Zelda auront droit à un nouveau set LEGO en 2026

Vous aimez les petites briques et le monde fantastique d'Hyrule ? Alors LEGO compte bien vous gâter l'an prochain en lançant un nouveau set inspiré par l'univers des jeux The Legend of Zelda.
En septembre 2024, LEGO a créé la surprise en dévoilant un imposant set LEGO inspiré par les jeux The Legend of Zelda: Breath of the Wild
et Ocarina of Time : le Vénérable Arbre-Mojo 2 en 1. Il ne s'agit pas du premier set inspiré par un jeu vidéo car d'autres licences comme Minecraft, Animal Crossing, Sonic et bientôt Pokémon
ont aussi eu droit à leur déclinaison en petites briques. Cependant, il a immédiatement conquis les joueurs, les nostalgiques et les collectionneurs.
Mais beaucoup se demandaient si d'autres constructions allaient arriver, sachant qu'il existe désormais une catégorie LEGO The Legend of Zelda sur le site officiel du fabricant. Le 11 novembre 2025, une belle surprise est apparue en ligne.
La gamme LEGO The Legend of Zelda va s'agrandir dans très peu de temps
Dans une courte bande-annonce, la figurine de Link est montrée aux côtés de Navi. Le valeureux héros d'Hyrule se tient face à une ombre menaçante, présageant un combat difficile
. Tandis qu'en arrière-plan, la silhouette floue de Zelda assiste impuissante à la scène. La vidéo se termine avec le slogan « Build the Legend » et la mention « Coming in 2026 ».
LEGO confirme donc qu'un nouveau set The Legend of Zelda sera commercialisé en 2026, sans date précise pour le moment.
La vidéo est visible sur le site officiel de LEGO et les plus observateurs tentent déjà de deviner de quel jeu ce set sera inspiré en analysant tous les indices présentés.
La bataille finale d'Ocarina of Time teasée dans cette petite vidéo ?
De nombreux joueurs ont noté que les bruitages présents à la toute fin de la vidéo sont identiques à ceux entendus dans le jeu Ocarina of Time. Cette hypothèse est la plus probable, d'autant que la légende qui accompagne la vidéo sur X/Twitter reprend l'une des lignes de dialogues de Ganondorf dans le même jeu. Cependant, LEGO n'a pas donné plus de précisions et il faudra guetter de nouvelles images pour valider cette théorie.
Une chose est sûre : la marque aux petites briques apprécie la franchise The Legend of Zelda. En plus du set de l'Arbre-Mojo et de cette nouvelle boîte, les nostalgiques peuvent également retrouver la cartouche du jeu The Legend of Zelda: Link's Awakening dans le set LEGO Game Boy
.
Si vous avez un passionné de briques LEGO et d'Hyrule dans votre entourage, voilà quelques belles idées cadeaux à souffler au Père Noël cette année !
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