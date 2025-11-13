Link et Zelda auront droit à un nouveau set LEGO en 2026



le 13 novembre 2025 à 14h00 Publié par Justine Manchuelle le 13 novembre 2025 à 14h00

Vous aimez les petites briques et le monde fantastique d'Hyrule ? Alors LEGO compte bien vous gâter l'an prochain en lançant un nouveau set inspiré par l'univers des jeux The Legend of Zelda.