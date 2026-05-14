Zelda : Le film avance sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 mai 2026 à 10h12
Le film Zelda prend un peu d'avance et annonce une nouvelle date de sortie.
Zelda : Le film avance sa date de sortie

Il y a plusieurs mois de cela, nous apprenions que la licence The Legend of Zelda va avoir le droit à une adaptation en film. Depuis, le projet a révélé ses acteurs principaux et a, même, officiellement terminé son tournage. D'ailleurs, le film Zelda vient de modifier sa date de sortie, et a avancé le rendez-vous.

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Le film Zelda arrivera un peu plus tôt

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En effet, dans une récente publication sur le compte Twitter/X de Nintendo, Miyamoto a annoncé une excellente nouvelle à la communauté : le film Zelda arrivera un peu plus tôt que prévu. Le rendez-vous en salles est désormais fixé au 30 avril 2027, alors que sa sortie était initialement prévue pour le 7 mai de cette même année. Ainsi, le film Zelda sortira avec une petite semaine d'avance. Dans ladite publication sur Twitter/X, Miyamoto écrit les mots suivants : 

C'est Miyamoto. Nous avons décidé de changer la date de sortie en salles de la version live-action du film « The Legend of Zelda » dans le monde entier, du 7 mai 2027 au 30 avril 2027. Pour pouvoir la livrer plus tôt que possible, même un seul jour plus tôt, l'équipe travaille d'un seul cœur pour avancer la production. Il reste moins d'un an avant la sortie, mais veuillez patienter encore un peu.

Cette nouvelle devrait ainsi ravir toutes celles et ceux qui attendent avec impatience de pouvoir voir le film Zelda.

Des détails sur le film Zelda

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À l'heure où nous écrivons ces lignes, le film Zelda n'a pas encore livré son premier trailer, mais seulement quelques images. Pour rappel, cette adaptation est réalisée par Wes Ball, qui est notamment connu pour la trilogie Le Labyrinthe ou encore La Planète des singes : Le Nouveau Royaume). En ce qui concerne le casting, nous savons que Bo Bragason (The Jetty, Les Radleys) prêtera ses traits à la Princesse Zelda, tandis que Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor, Flora et Ulysse) joue Link.

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Rendez-vous donc le 30 avril 2027 pour découvrir le film Zelda en salles.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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