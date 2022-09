Date de sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild is The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!



Sur quelle(s) plateforme(s) sort The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Depuis de nombreuses années maintenant, les joueurs et les joueuses attendent avec impatience la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le deuxième opus, intitulé(et non Breath of the Wild 2) possède désormais sa, révélée lors du Nintendo Direct du 13 septembre 2022.au printemps de l'année prochaine, et plus précisément auD'après les dernières informations partagées, cette nouvelle aventure aux côtés de Link nous invitera à parcourir, à nouveau, le Royaume d'Hyrule, mais aussi à explorer les cieux. Dans une précédente communication , le producteur de la série The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, avait indiqué que de nouvelles fonctionnalités seront introduites au titre. Sans oublier, de nouveaux ennemis. D'ailleurs, dans cette même vidéo, nous pouvons apercevoir que l'extrémité de la Master Sword est noire et que l'un des bras de Link est comme nécrosé. Mais nous n'en savons pas plus, à ce sujet, à l'heure actuelle.Pour le moment, Nintendo n'a pas dévoilé de plus amples détails concernant. Néanmoins, nous devrions en savoir plus prochainement et nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés.Comme vous le savez probablement déjà,. Au moment où nous écrivons ces lignes, les précommandes ne sont pas encore ouvertes sur le Nintendo eShop et nous ne savons pas, encore, si plusieurs éditions sont prévues pour le titre.Rendez-vous donc le 12 mai 2023 pour découvrirsur Nintendo Switch.