The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : Histoire, gameplay, plateforme, toutes les informations

Sur quelle plateforme sort The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Quelle histoire pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Le gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

, la suite directe de The Legend of Zelda: Breath of the Wild , est très certainement l'un des jeux les plus attendus de cette année. Pour rappel, le titre doit arriver au printemps 2023. Ainsi, il est temps de faire un point sur l'histoire, le gameplay, les détails (connus à ce jour) en ce qui concerneTout comme son aîné,sort en exclusivité sur la console hybride de Nintendo, soit la Switch. Ainsi, le titre n'arrivera pas sur les autres plateformes de jeu. Par ailleurs, rappelons que sa date de sortie est fixée au mois de mai 2023 . The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom devait, initialement, sortir en 2022.En outre, notons qu'il est d'ores et déjà possible de précommanderauprès de certains revendeurs et sites internet de vente.À propos de l'histoire de, très peu d'informations sont connues à ce jour. Néanmoins, cet opus est présenté comme la suite directe de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ainsi, nous devrions reprendre notre aventure aux côtés de Link, là où nous nous étions arrêtés à la fin du premier titre.Sur, nous devrions retrouver certaines mécaniques de jeu, déjà présentes sur Breath of the Wild, notamment en ce qui concerne les sanctuaires, les combats, la cuisine, les énigmes, etc. Nous pouvons également nous attendre à des surprises.D'ailleurs, la page du jeu sur le Nintendo eShop a pour description ce qui suit : « Dans cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'aventure de Link s'étendra jusque dans les cieux qui surplombent les vastes terres d'Hyrule ». De ce fait, l'opusproposera plus de verticalité dans l'ensemble ainsi que des mécaniques liées à cet aspect. Un élément assez perceptible dans le trailer ci-dessous, partagé par Nintendo en fin d'année 2022.Par ailleurs, notons que dans une autre bande-annonce , nous pouvons voir que la Master Sword n'est pas la même que celle dans le premier opus : elle semble plus raccourcie et son extrémité est teintée de la couleur noire (tout comme l'avant-bras droit de Link). Ceci aura, très probablement, un impact sur l'histoire et le gameplay du soft.