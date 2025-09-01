LEGO Pokémon : Une fuite révèle la date de sortie et les prix des sets



le 01 septembre 2025 à 17h34 Publié par Justine Manchuelle le 01 septembre 2025 à 17h34

Particulièrement attendue par les dresseurs et les amateurs de petites briques, la gamme LEGO Pokémon a récemment fait l'objet d'une fuite. Plusieurs prix sont indiqués pour les sets à venir, mais attention à votre portefeuille car certains vont piquer !