LEGO Pokémon : Une fuite révèle la date de sortie et les prix des sets

Particulièrement attendue par les dresseurs et les amateurs de petites briques, la gamme LEGO Pokémon a récemment fait l'objet d'une fuite. Plusieurs prix sont indiqués pour les sets à venir, mais attention à votre portefeuille car certains vont piquer !
Après les univers de Star Wars, du Seigneur des Anneaux
et de l'automobile, LEGO se prépare à accueillir l'une de ses collaborations les plus attendues. En effet, la célèbre marque aux petites briques a annoncé l'arrivée d'une collection
proposant plusieurs sets à l'effigie des petits monstres du TCG Pokémon
. Si elle est encore très confidentielle, les curieux scrutent les sites à la recherche d'indices et de fuites.
L'une d'elles a été partagée sur Reddit le 1er septembre 2025. D'ailleurs, elle devrait intéresser celles et ceux qui souhaitent mettre la main sur ces coffrets. En effet, la fuite en question donne les numéros des premiers sets de la collection, une fenêtre de sortie mais surtout les prix publics conseillés
pour chacun d'entre eux. Or, le plus important de ces sets risque de provoquer un choc à bon nombre de banquiers.
Une sortie printanière pour les premiers produits de la gamme LEGO Pokémon
La fuite en question précise que les trois premiers coffrets de cette collaboration très attendue arriveraient dans les rayons au cours du mois de mars 2026.
Aucune date précise n'a encore été mentionnée, mais les coffrets en question pourraient être dévoilés en avant-première lors du Pokémon Day 2026.
Pour l'heure, la même fuite précise que la gamme ferait ses débuts avec les coffrets 72151, 72152 et 72153.
Quelques précisions sur le nombre de pièces et le prix ont aussi été partagées. Le premier coffret serait le plus petit avec 587 pièces pour un prix public conseillé de 59,99 euros. Le second serait plus important car proposé à 199,99 euros et contenant 2050 pièces. Mais le dernier des 3 coffrets est celui qui captive le plus les collectionneurs et les curieux. Avec 6838 pièces annoncées, il serait proposé en rayons à 649,99 euros
.
Un extra offert pour tout achat de ces produits estampillés Pokémon ?
Cependant, collectionneurs et dresseurs doivent rester méfiants vis-à-vis de ces informations. En effet, il s'agit de simples rumeurs et non de révélations officielles partagées par LEGO ou par The Pokémon Company
. De fait, il est possible que les détails précisés soient erronés. Toutefois, la fuite précise un dernier détail que les habitués des petites briques connaissent bien.
Pokemon: 72153 Piece Count & Price (Source: Reddit Submission)
byu/CarterBricks04 inLegoleak
Très souvent, LEGO offre un petit produit bonus dès que les consommateurs dépensent une certaine somme ou achètent un set spécifique. Or, un produit offert sous condition d'achat qui porterait la référence 40892 serait proposé en même temps que les premiers produits de la gamme Pokémon. Mais pour vérifier si tout cela est vrai, il faut patienter encore quelques mois.
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