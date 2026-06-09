The Legend of Zelda: Ocarina of Time officialisé sur Switch 2 avec une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 juin 2026 à 17h22
Nintendo a profité de son Nintendo Direct de juin 2026 pour annoncer le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, à destination de la Switch 2.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time officialisé sur Switch 2 avec une fenêtre de sortie

C'est une nouvelle que les joueurs et les joueuses espéraient grandement, après tant de bruits de couloir et de rumeurs à son sujet ces derniers temps : The Legend of Zelda: Ocarina of Time arrive sur Nintendo Switch 2.

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En effet, à la fin du Nintendo Direct, qui a eu lieu le 9 juin 2026 dans l'après-midi, Nintendo a fait l'annonce tant attendue par les fans de la franchise : The Legend of Zelda: Ocarina of Time va débarquer sur Nintendo Switch 2 en cette année 2026.

Miniature vidéo

C'est à travers un premier trailer, qui dure légèrement plus d'une minute, que le titre, qui est un remake, a été dévoilé. Toutefois, nous n'avons pas de séquences de gameplay, bien que cette vidéo nous montre Link durant quelques secondes.

Pas de date de sortie pour The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2

Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas de plus amples informations à propos de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, notamment en ce qui concerne sa date de sortie. Pour autant, la firme a bien précisé que le titre arrivera sur Nintendo Switch 2, et ne se rendra donc pas disponible sur la première console hybride de Nintendo, la Switch 1. Nul doute que Nintendo nous en dira plus à propos du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time dans les mois à venir, et nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.

Pour conclure, rappelons que le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time est attendu pour cette année 2026 sur Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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