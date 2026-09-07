The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct : Date, heure et comment suivre la présentation

Nintendo célèbre les 40 ans de sa franchise culte avec un Nintendo Direct spécial entièrement dédié à The Legend of Zelda. Découvrez la date, l'heure exacte de diffusion en France et les canaux pour suivre en direct toutes les annonces autour de la saga.

L'année 2026 marque un chapitre symbolique pour l'histoire du jeu vidéo puisque cela fait exactement quatre décennies que le tout premier opus de la série The Legend of Zelda est sorti. Pour fêter cet anniversaire, Nintendo prépare une salve d'annonces majeures. Ce Nintendo Direct spécial s'annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de la franchise.

Date et heure du Nintendo Direct des 40 ans de Zelda ?

La présentation spéciale organisée par le constructeur japonais se tiendra le mardi 8 septembre. D'une durée de 30 minutes, ce show en ligne sera exclusivement axé sur l'univers de la licence. En France, l'événement sera diffusé en fin d'après-midi :

Heure française : Mardi 8 septembre à 16h00.

Où et comment regarder la présentation en direct ?

Pour ne rien rater des révélations, la méthode la plus simple consiste à se rendre sur les plateformes habituelles de la marque. Plusieurs options s'offrent aux spectateurs, à savoir YouTube et Twitch. Notez que de nombreux créateurs de contenu diffuseront également le programme avec leur commentaire.

Mais les deux canaux officiels sont la chaîne YouTube et la chaîne Twitch.

À quoi faut-il s'attendre pendant le show ?

Nintendo a confirmé que cette présentation ne se limitera pas uniquement à l'aspect vidéoludique. Toutefois, le secteur des consoles reste au cœur des attentes, à commencer par le très attendu remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dévoilé plus tôt cette année pour une sortie en 2026, le titre devrait enfin présenter ses premières séquences de gameplay, mais aussi sa date de sortie, qui pourrait être en novembre.

En outre, plusieurs annonces majeures sont attendues, comme le premier trailer du film live action consacré à Zelda, mais aussi potentiellement la présentation d'une édition spéciale de la Nintendo Switch 2 ou de périphériques thématiques.

Enfin, il existe une infime chance pour qu'un teaser de la suite de Tears of the Kingdom (sorti en 2023) soit de la partie. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est donné pour ce 8 septembre, à 16h en France pour en savoir un peu plus sur l'avenir de la franchise aux 40 bougies.