Deux Nintendo Directs prévus dans peu de temps, dont un consacré à un anniversaire légendaire

Nintendo a décidé de frapper fort en annonçant non pas une, mais deux présentations à quelques heures d'intervalle. Le thème de l'une d'elles devrait d'ailleurs nous donner des précisions sur le très attendu remake de l'opus Ocarina of Time.

La gamescom 2026 est terminée depuis quelques jours. Mais l'industrie vidéoludique se prépare déjà au prochain événement star du catalogue : le Tokyo Game Show prévu du 17 au 21 septembre prochains. Toutefois, un acteur supplémentaire a décidé de se glisser entre ces deux rendez-vous majeurs et il veut marquer les esprits.

Depuis plusieurs jours, des rumeurs évoquent la tenue d'un Nintendo Direct majeur au cours du mois de septembre. Il n'aura pas fallu longtemps à la firme japonaise pour confirmer cette théorie. Le 4 septembre 2026, le compte X de Nintendo France a annoncé la tenue d'un Nintendo Direct, mais aussi d'une deuxième présentation.

Célébrez les 40 ans de The Legend of Zelda et possiblement la découverte de la date de sortie d'Ocarina of Time

La première des deux présentations aura lieu le 8 septembre 2026 à 16h, heure de Paris. S'il est déjà confirmé qu'il durera une trentaine de minutes, le détail le plus important est que ce premier Nintendo Direct sera exclusivement consacré à la franchise The Legend of Zelda. En 2026, les héros d'Hyrule célèbrent leurs 40 ans et la firme a décidé de célébrer cet anniversaire avec ce programme spécial.

Si le contenu de l'événement n'est pas encore connu, les fidèles de la franchise espèrent notamment un nouveau trailer de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, avec possiblement la révélation de sa date de sortie. Rappelons que ce dernier est prévu pour 2026 et que des fuites suggèrent un lancement à une date symbolique, mais plutôt dangereuse.

Un autre Nintendo Direct majeur prévu le lendemain

Dans la même publication, la date, l'heure et la durée du deuxième Nintendo Direct ont été dévoilées. Les spectateurs n'auront pas le temps de patienter car ce Nintendo Direct majeur sera diffusé le lendemain. Vous pourrez donc découvrir dès le 9 septembre à 16h (heure française) tous les nouveaux projets et les sorties à venir. La présentation durera environ 45 minutes, ce qui promet de belles annonces.

Rendez-vous la semaine prochaine pour deux #NintendoDirect !



The Legend of #Zelda 40th Anniversary Direct : mardi 8 septembre à 16:00 (env. 30 min.)



Nintendo Direct : mercredi 9 septembre à 16:00 (env. 45 min.)



Rendez-vous ici : https://t.co/oWuvZwNLDL pic.twitter.com/vMfMDUrEVW — Nintendo France (@NintendoFrance) September 4, 2026

Alors notez les deux dates dans vos agendas car Nintendo prévoit une rentrée chargée et possiblement de nombreuses annonces sur ses licences cultes.