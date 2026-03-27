Le retour tant attendu de Zelda: Ocarina of Time se précise sur Switch 2

Selon un initié bien informé, la firme japonaise préparerait un remake ambitieux de The Legend of Zelda Ocarina of Time qui arriverait sur Switch 2. Une annonce qui pourrait bouleverser l'industrie vidéoludique.
Moins d'un an après la sortie de la Nintendo Switch 2, la console pourrait accueillir l'un des remakes les plus attendus. Aujourd'hui, une nouvelle indiscrétion vient secouer la communauté des joueurs. Un initié réputé pour la fiabilité de ses informations affirme que Nintendo prépare le retour en force de l'une de ses licences les plus prestigieuses.
Le retour du roi Ocarina of Time
C'est par l'intermédiaire du créateur de contenu NateTheHate, dont les prédictions se sont souvent révélées exactes par le passé, que la nouvelle a fuité. Lors de son dernier podcast, ce dernier a partagé des détails croustillants sur les plans de Nintendo. Outre une édition spéciale de Pikmin 4, il a surtout mis en lumière un projet d'envergure lié à la franchise The Legend of Zelda
.
Selon ses sources, le titre choisi pour bénéficier de ce traitement de faveur n'est autre que The Legend of Zelda: Ocarina of Time
. Sorti initialement en 1998 sur Nintendo 64, ce chef-d'œuvre absolu est encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme le meilleur jeu vidéo de tous les temps
.
Il y a un autre anniversaire cette année, et c'est l'anniversaire de The Legend of Zelda. Ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est que dans la seconde moitié de 2026, à l'approche des fêtes, nous allons recevoir un remake d'Ocarina of Time pour la Switch 2
Cette déclaration fait évidemment plaisir aux joueurs, qui attendent le remake depuis de nombreuses années. Nous pourrions donc enfin y avoir droit, si la rumeur se confirme.
Un véritable remake ou un simple lissage technique ?
La question qui brûle désormais les lèvres des passionnés concerne la nature exacte de ce projet. S'il est présenté comme un remake majeur, la prudence reste de mise. Nintendo a déjà offert une seconde jeunesse à Ocarina of Time en 2011 avec une version en trois dimensions sur la console portable 3DS. Cependant, le projet évoqué aujourd'hui marquerait la toute première refonte intégrale du jeu sur une console de salon
.
Les sources indiquent qu'il s'agirait bien d'un véritable remake construit de zéro, et non d'une simple remastérisation en haute définition. Une telle entreprise demanderait des ressources colossales pour moderniser les mécaniques de jeu tout en préservant l'essence originelle de l'aventure de Link.
Pour obtenir des réponses définitives, il faudra s'armer de patience
. Nintendo ne devrait pas organiser de nouvelle conférence avant le mois de juin, par le biais de son fameux Nintendo Direct. Compte tenu de l'attente, il est peu probable que le remake de Zelda: Ocarina of Time soit annoncé à un autre moment que ce genre de conférence
. Réponse d'ici quelques mois.
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