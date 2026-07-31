Zelda: Ocarina of Time : Sa date de sortie fuite, et nous étonne

Alors que toute l'industrie du jeu vidéo fuit la sortie de GTA 6, Nintendo pourrait bien faire cavalier seul. Des indices récents pointent vers une sortie du remake très attendu de The Legend of Zelda Ocarina of Time en plein mois de novembre, face au mastodonte de Rockstar.

L'industrie du jeu vidéo retient son souffle face à l'arrivée de Grand Theft Auto 6, poussant de nombreux éditeurs à décaler leurs lancements pour éviter d'être écrasés. Le mois de novembre s'annonce ainsi particulièrement vide, là où le mois de septembre est particulièrement surchargé. Pourtant, Nintendo a toujours eu pour habitude de suivre son propre calendrier, ignorant superbement les tendances de l'industrie. Les dernières rumeurs suggèrent que le constructeur japonais s'apprête à lancer le remake très attendu de The Legend of Zelda: Ocarina of Time au moment même où l'attention mondiale sera braquée sur GTA 6.

Des indices concrets pointent vers le mois de novembre

La classification récente du jeu par l'ESRB aux États-Unis est le premier indicateur fort. Généralement, l'obtention de cette évaluation signifie qu'un titre est très proche de sa commercialisation définitive. Cela corrobore parfaitement la fenêtre de sortie initiale annoncée lors du premier trailer diffusé il y a quelques mois, qui annonçait une sortie pour 2026.

C'est sur les forums spécialisés de Reddit qu'un utilisateur particulièrement observateur a fait une découverte intéressante. Nintendo a récemment listé deux nouvelles figurines Amiibo prévues pour la mi-novembre. Bien que ces figurines soient liées à la licence Kirby, la firme de Kyoto a pour tradition de commercialiser ses nouveaux Amiibo le même jour que ses grandes exclusivités. À l'heure actuelle, aucun autre jeu majeur de Nintendo n'est prévu pour cette période, ce qui fait d'Ocarina of Time le candidat idéal.

Un anniversaire symbolique pour la Nintendo 64

Lancer ce remake en novembre serait loin d'être un hasard. Le titre original a vu le jour sur Nintendo 64 en novembre 1998, marquant à jamais l'histoire du médium. Sortir cette nouvelle version entièrement retravaillée à la même période permettrait de célébrer dignement l'anniversaire de ce chef-d'œuvre intemporel.

l faut dire que le public cible de ces deux mastodontes de l'industrie est assez différent, limitant ainsi les risques de cannibalisation des ventes. De plus, GTA 6 ne sera pas disponible sur la Nintendo Switch 2 au moment de son lancement, laissant le champ totalement libre à Link et à la princesse d'Hyrule. Le constructeur japonais peut donc sereinement proposer son aventure épique en sachant que les possesseurs de sa nouvelle machine répondront massivement présents pour les achats des fêtes de fin d'année.

Si l'on se fie aux habitudes de communication historiques de l'entreprise, un événement vidéo de type Direct devrait avoir lieu très prochainement, probablement entre août et septembre, pour clarifier le planning automnal. Les joueurs du monde entier espèrent y découvrir les toutes premières images de gameplay et obtenir enfin la confirmation officielle de cette date de sortie particulièrement audacieuse.