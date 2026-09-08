The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct : Résumé de toutes les annonces

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 septembre 2026 à 15h39
Nintendo a organisé ce 8 septembre une présentation spéciale concernant le futur de la saga The Legend of Zelda. Retrouvez toutes les annonces qui ont été faites, mais aussi la rediffusion de stream.
The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct : Résumé de toutes les annonces

16:19La licence Zelda, l'une des plus iconiques du jeu vidéo, fête en 2026 ses 40 ans. Nintendo a profité de l'occasion pour nous organiser un live spécial, durant lequel de nombreuses annonces ont été faites, allant bien au-delà du jeu vidéo. Cela prouve que Zelda est bien plus qu'un jeu vidéo et qu'il touche un public très, très large.

Pour ce qui est du live spécial des 40 ans, vous pouvez retrouver ci-dessous toutes les annonces majeures qui ont été faites, si vous n'avez pas pu suivre cette présentation ou si vous avez manqué une information.

Résumé des annonces du Direct The Legend of Zelda 40th Anniversary

Après une belle introduction, laquelle nous a permis de revivre l'évolution de la saga à travers les différentes consoles de Nintendo, voici les choses concrètes qui ont été annoncées, ou teasées :

  • Le film Zelda confirme sa sortie pour le 30 avril prochain dans les salles de cinéma (très probablement le 28 avril en France). 
  • Le Nintendo Museum proposera des billets aux couleurs de Zelda.
  • De nouveaux Amiibo et LEGO Zelda ont été dévoilés.
  • Une série de concerts pour les 40 ans de Zelda sera organisée. La tournée européenne débutera à Londres le 30 avril 2027.
  • Du gameplay du remake de Zelda Ocarina of Time a été révélé, et montre une aventure qui s'annonce très belle sur Switch 2.
  • La date de sortie a également été annoncée, pour le 5 novembre 2026.
  • Nintendo a également dévoilé une Nintendo Switch 2 aux couleurs de Zelda (sortie le 29 octobre).

Miniature vidéo

Malheureusement, Nintendo n'a rien dévoilé de plus. Il faudra patienter pour avoir un trailer du film en live action, tandis que le futur de la sage, au-delà du remake de Ocarina of Time, n'a pas encore été révélé. Quoi qu'il en soit, ce dernier devrait séduire les joueurs. N'hésite pas à nous dire dans l'espace dédié aux commentaires quelle est l'annonce qui vous a le plus marqué.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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