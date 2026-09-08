The Legend of Zelda: Ocarina of Time révèle sa date de sortie et montre son gameplay

Nintendo a, récemment, dévoilé du gameplay pour le remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time, mais aussi sa date de sortie.

Comme attendu, The Legend of Zelda: Ocarina of Time a fait une longue apparition lors du Nintendo Direct spécial 40ème anniversaire de The Legend of Zelda, qui a eu lieu dans l'après-midi du 8 septembre 2026. À cette occasion, Nintendo a partagé une vidéo de gameplay de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ainsi que sa date de sortie, qui n'est pas si loin.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time se dote d'une vidéo de gameplay

En effet, au début du Nintendo Direct spécial 40ème anniversaire de The Legend of Zelda, Nintendo a dévoilé une longue vidéo de gameplay pour The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ce trailer permet aux joueurs et aux joueuses d'avoir un bel aperçu de la nouvelle direction artistique du titre, qui se veut très jolie.

Nintendo a également profité de l'occasion pour présenter les différentes nouveautés de ce remake, notamment la caméra libre, la roue pour changer d'équipements, le doublage durant les cinématiques ou encore « Threads of time », qui répertorie les quêtes dans le menu en jeu. De plus, le titre comprend le dash, qui peut être enclenché après une roulade. Nintendo explique également avoir ajouté divers autres éléments, dont le temps qui passe à n'importe quel endroit. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses pourront changer le cycle jour/nuit, qui a un impact sur la disponibilité de certaines activités, en faisant usage de l'ocarina sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time s'offre sa date de sortie

Lors de ce Nintendo Direct, Nintendo a fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses : The Legend of Zelda: Ocarina of Time sort le 5 novembre 2026, et ce, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour le moment, nous ne possédons pas encore d'informations sur son tarif, mais cela sera très certainement dévoilé dans les semaines à venir. En revanche, des amiibo, donnant accès à des masques en jeu, seront proposés à la vente.

Dans tous les cas, rendez-vous au début du mois de novembre 2026 pour découvrir le remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time.