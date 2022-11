The Last of Us : Une possible date de sortie pour la série d'HBO

The Last Of Us: HBO premieres January 15th according to the HBO MAX page. pic.twitter.com/PSrMq9s69Y — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) November 1, 2022

Ces derniers mois, la série d'HBOne cesse de faire parler d'elle. Ainsi, à la fin du mois de septembre, nous avons pu découvrir un nouveau et court teaser . Néanmoins, la date de diffusion de la série n'a pas encore été officialisée. Bien qu'une récente rumeur, circulant sur la Toile, laisse entendre qu'elle se rendra disponible à compter du mois de janvier 2023.En effet,il y a peu de temps. C'est ainsi que plusieurs personnes/utilisateurs Twitter, ont vu la mention suivante : « Premiere Jan. 15 », signifiant ainsi que le. Les journalistes du site VGC ont, d'ailleurs, confirmé la présence de cette date sur ladite page.Néanmoins, nous vous invitons grandement à prendre ces informations avec des pincettes. Cela n'a pas été confirmé et officialisé, à l'heure actuelle. Ainsi, il est préférable d'attendre une communication de la part d'HBO pour savoir si oui ou non cette date est la bonne. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Pour rappel, la série devrait comporter 12 épisodes au total. Joel est joué par Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) et Bella Ramsey (Game of Thrones) prête ses traits à Ellie. En ce qui concerne le casting, nous savons également que Sam est incarné par Keivonn Woodard, qu'Henry est joué par Lamar Johnson et que Merle Dandridge interprète Marlène.