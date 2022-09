The Last of Us : La série d'HBO s'offre un nouveau teaser

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Les fans de la licence The Last of Us , développée par Naughty Dog, attendaient avec grande impatience d'avoir des nouvelles de la série éponyme d'HBO. Il y a plusieurs semaines, nous avions eu le droit à un très court teaser, d'une trentaine de secondes. Or, cette fois-ci, c'est, et surtout plus long, qui vient d'être diffusé.En effet, c'est à l'occasion du The Last of Us Day de cette année 2022, qu'HBO a partagé ce. Dans cette nouvelle communication visuelle, nous pouvons, d'ailleurs, aisément reconnaître certaines séquences présentes dans le premier opus, mais aussi dans le DLC Left Behind. Par exemple, nous pouvons voir plusieurs plans référant à l'introduction de The Last of Us premier du nom et le fameux carrousel du contenu additionnel. Par ailleurs, ce nouveau trailer fait la part belle à l'action et montre quelques infectés et surtout des claqueurs.Pour le moment, aucune date de sortie officielle et précise n'a été partagée. La série The Last of Us se rendra disponible en 2023 et devrait être composée de 12 épisodes au total. Rappelons que Joel est joué par Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) et Bella Ramsey (Game of Thrones) prête ses traits à Ellie. En ce qui concerne le casting, nous savons également que Sam est incarné par Keivonn Woodard, qu'Henry est joué par Lamar Johnson et que Merle Dandridge interprète Marlène.