The Last of Us : Un nouvel aperçu de Pedro Pascal et Bella Ramsey en Joel et Ellie

New HBO's The Last of Us set photos in Calgary!

Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Henry (Uknown), Sam (Uknown) #TheLastofUs #HBO pic.twitter.com/9OObMY4JXk — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

Les fans de la licence, développée par Naughty Dog, attendent avec impatience la série The Last of Us d'HBO. Le tournage ayant débuté, nous avons souvent le droit à de nouvelles images. Dans ce sens, un nouvel aperçu circule sur la Toile, en ce moment même.C'est le compte Twitter Naughty Dog Info qui a, récemment, partagé une nouvelle image de tournage. Sur la photographie,. Cet aperçu permet de voir les acteurs avec des vêtements, assez fidèles à ceux des personnages fictifs du premier opus The Last of Us. Ce qui devrait rassurer les fans.L'image aurait été prise à Calgary, au Canada, par un paparazzi. La série serait tournée, exclusivement, là-bas, selon certaines informations.Pour rappel, la série. Elle est actuellement en tournage, et on peut s'attendre à ce qu'elle passe en post-production après cet été 2022.etsont disponibles sur PS4. D'ailleurs, le studio Naughty Dog travaillerait actuellement sur trois projets, selon Neil Druckmann, et il se pourrait qu' un remake du premier opus soit en cours de développement pour une sortie sur PS5