The Last of Us : Troy Baker explique que la série sera réalisée du point de vue d'un fan

Si Neil Druckmann et Craig Mazin se montrent discrets vis-à-vis de la série en préparation, Troy Baker, personnage de Joel dans The Last of Us, nous en dit un peu plus sur la réalisation de cette dernière.

En fin de compte, la raison pour laquelle c'est un jeu est que lorsque tu passes de l'automne à l'hiver - après que Joël soit tombé, et que tu penses qu'il est mort, et que tu vois ce beau lapin sur cette neige blanche immaculée, et la flèche... et puis tu remarques pour la première fois que c'est Ellie seule, debout là, et tu pousses sur l'analogue de la manette - c'est quelque chose qui ne se traduit tout simplement pas sur un autre support qu'un jeu.

, c'est avec beaucoup d’enthousiasme que les fans de la licenceont appris que Neil Druckmann et Craig Mazin préparaient une série tirée du jeu . Produite par la célèbre, cette dernière reprendra l'histoire du premier opus., qui joue le, a pris la parole auprès de Fandom concernant la série. Si ce dernier n'est franchement pas emballé par le film Uncharted, et ne l'était pas non plus par le film The Last of Us (qui a été annulé depuis), il est beaucoup plus confiant et impatient sur la série que prépare le duo Neil Druckmann et Craig Mazin. Ce dernier l'affirme, la série sera réalisée du point de vue d'un fan, c'est là que sera toute la différence.étant très amis, ils ont échangé de nombreux messages privés sur Twitter, et se sont fait savoir l'admiration qu'ils portaient l'un à l'autre, et suite à tous ces échanges,et non d'un réalisateur/producteur.En effet,, et pour cela, quoi de mieux qu'un véritable fan pour transporter ces derniers dans la magie de cette ambiance si particulière ? Cependant,. En revanche, il trouve que l'initiative de cette série est un joli compromis pour ceux qui n'ont pas pu vivre leur propre expérience sur console, mais il a également évoqué que, prenant alors pour exemple une scène en particulier dans le jeu.Malgré cela,. Il faudra être encore patient avec d'en découvrir davantage. En attendant, nous vous rappelons queest prévu pour le 19 juin 2020, en exclusivité sur PlayStation 4.