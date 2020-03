Une série The Last of Us arrive, produite par HBO

Nous avons appris qu'une série The Last of Us allait voir le jour, produite par HBO et en collaboration avec Neil Druckmann. Cerise sur le gâteau, elle est réalisée par le producteur de la série Chernobyl.

Il s'agit du premier show d'une longue série que nous avons l'intention de développer avec nos amis de PlayStation.

Non vous ne rêvez pas,, produite par la chaîne de télé américaine, à qui l'on doit notamment les séries mondialement connues, et particulièrement appréciées, Game of Thrones, Westworld et, plus récemment, Chernobyl.La nouvelle est tombée ce 5 mars dans la soirée, et si aucune image n'a été partagée, si ce n'est un court teaser, de nombreuses informations ont été communiquées, par le biais d'une interview entre le créateur de la licence, Neil Druckmann, et The Holywood Reporter Nous apprenons ainsi que, sera aux commandes de cette adaptation, mais qu'il sera étroitement accompagné par Neil Druckmann. Ce dernier indique d'ailleurs que Craig Mazin connaît parfaitement l'univers de The Last of Us et qu'il n'y a pas de meilleur partenaire possible que lui. Concernant l'histoire contée dans cette série,, mais il n'est pas impossible que certains événements de sa suite, qui doit voir le jour dans quelques semaines, soient également intégrés.Naturellement, il ne faut pas attendre la série The Last of Us arriver dans les semaines ou mois à venir,. Néanmoins, HBO a d'ores et déjà indiqué que d'autres séries inspirées des œuvres vidéoludiques de Sony pourraient voir le jour, comme l'a précisé Chris Parnell, co-président de Sony Pictures Television Studios.En attendant d'en savoir plus, comme le casting officiel, nous rappelons que The Last of Us: Part II sera disponible en exclusivité sur PS4 dès le 29 mai prochain.