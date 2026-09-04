The Last of Us : Après le retrait de la série HBO, Neil Druckmann confirme que des jeux sont en préparation

Neil Druckmann a confirmé que Naughty Dog ne participera pas à la troisième saison de la série The Last of Us. Le studio préfère se concentrer sur son avenir en préparant plusieurs nouveaux projets liés à la franchise, tout en préservant son héritage de jeux narratifs en solo.

Alors que l'adaptation télévisée de The Last of Us par HBO continue son bout de chemin, avec une troisième saison en préparation, un changement majeur s'opère en coulisses. Neil Druckmann, figure emblématique de Naughty Dog et co-showrunner des deux premières saisons, a révélé que le studio californien prend du recul. Lors d'un entretien accordé au Washington Post, le dirigeant a clarifié la situation concernant la troisième saison de la série à succès.

Un éloignement assumé de la série télévisée

La nouvelle a de quoi surprendre les fans qui ont salué la fidélité de l'adaptation. Neil Druckmann a été très clair sur son niveau d'implication actuel et celui de ses équipes.

Je n'ai pas été impliqué dans la définition de la direction créative de cette saison, et Naughty Dog n'a pas eu de rôle créatif dans la direction de cette saison. Je ne peux donc pas parler personnellement de l'état d'avancement de la production.

Ce retrait ne signifie pas pour autant un abandon de l'univers post-apocalyptique qui a fait la renommée du studio. Au contraire, cette décision semble motivée par une volonté de recentrer les forces vives de l'entreprise sur son cœur de métier, la création vidéoludique.













L'avenir de la franchise est assuré

Si la série télévisée finira par tirer sa révérence, l'univers vidéoludique a encore de beaux jours devant lui. Neil Druckmann a tenu à rassurer la communauté en réaffirmant le rôle de gardien du studio envers sa création phare.

Il est important pour nous de noter qu'en tant que créateur des jeux, Naughty Dog est toujours le gardien de cette licence. Même si cela pourrait être la fin de cette adaptation, nous n'en avons pas fini avec The Last of Us. Il y a quelques projets en préparation dont je serai très heureux de parler le moment venu.

Ces déclarations confirment qu'au moins un nouveau jeu semble en développement, mais que d'autres projets sont également étudiés au sein du studio, sans que leur nature n'ait été révélée pour le moment. Il pourrait s'agir du très attendu troisième opus canonique, ou d'autres expériences narratives inédites.

Il est impossible d'évoquer l'avenir de la saga sans revenir sur l'annulation douloureuse de The Last of Us Online. Ce projet de jeu service, né pendant le développement du deuxième volet, a été abandonné malgré des retours internes extrêmement positifs.

Naughty Dog a justifié cette annulation par un choix stratégique crucial. Mener à bien ce projet aurait exigé de dédier l'intégralité des ressources du studio au suivi post-lancement sur plusieurs années. La direction a préféré préserver son identité en choisissant de continuer à se concentrer sur les jeux narratifs en solo qui ont défini son héritage historique.

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Le prochain rendez-vous du studio est déjà nommé, avec Intergalactic: The Heretic Prophet, dont l'annonce va bientôt fêter ses deux ans. Espérons avoir prochainement des nouvelles de ce projets, tout comme plus de détails sur ce qui entour le futur de la sage The Last of Us.