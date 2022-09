The Last of Us Part I : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer The Last of Us Part I ?

Histoire principale + DLC Left Behind → Entre 15 et 18 heures.

→ Entre 15 et 18 heures. Terminer le jeu + le DLC Left Behind à 100 % → Plus de 20 heures.

The Last of Us Part I est arrivé au début du mois de septembre 2022 sur la dernière console de PlayStation, la PS5. Se voulant être un remake du premier opus de la licence de Naughty Dog,, le titre invite les joueurs et les joueuses à découvrir ou redécouvrir les aventures de Joel et Ellie, selon un nouveau jour, notamment grâce à diverses améliorations. D'ailleurs, depuis son lancement officiel, beaucoup de joueurs se demandentAvant toute chose, notons que chaque joueur a, bien entendu, sa propre manière de jouer. De ce fait, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Pour autant, en fonction de sa propre expérience sur ledit titre et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée approximative.Dans le cas de The Last of Us Part I, cela dépendra essentiellement du mode de difficulté et de jeu (Speedrunner, Permadeath) que vous avez choisi. Par ailleurs, la durée de vie varie également si vous avez pour objectif d'obtenir tous les trophées . En effet, si vous êtes à la recherche du Platine du titre, vous devrez récupérer de nombreux collectibles (pendentifs, notes, artefacts) et également terminer le DLC Left Behind. Ce qui demande, évidemment, plus de temps de jeu.Ci-dessous, vous pouvez retrouver une estimation quant à, en fonction de vos objectifs (terminer l'histoire principale et le DLC, en normal, ou bien obtenir le Platine du remake).Rappelons, finalement, que The Last of Us Part I est disponible sur PS5. Le portage PC du titre étant encore en cours de développement, il n'arrivera qu'un peu plus tard. Si vous désirez vous procurer The Last Of Us Part I sur PS5, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur des cartes PSN :