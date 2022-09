The Last of Us Part I : La liste complète des trophées

Liste des trophées de The Last of Us Part I

Quoi qu'il arrive : Terminez The Last of Us Part 1.

: Terminez The Last of Us Part 1. T'en va pas : Terminez Left Behind.

: Terminez Left Behind. Vers la lumière : Trouvez tous les pendentifs des Lucioles.

: Trouvez tous les pendentifs des Lucioles. La survie à tout prix : Récupérez toutes les BD.

: Récupérez toutes les BD. Chroniques : Trouvez toutes les notes et tous les artefacts.

: Trouvez toutes les notes et tous les artefacts. Apprendre à se connaître : Participez à toutes les conversations optionnelles.

: Participez à toutes les conversations optionnelles. C'est tout ce que j'ai : Survivez à toutes les blagues d'Ellie.

: Survivez à toutes les blagues d'Ellie. Une bonne raison de se battre : Trouvez tous les manuels d'entraînement.

: Trouvez tous les manuels d'entraînement. Paré au combat : Améliorez une arme au maximum.

: Améliorez une arme au maximum. Portes ouvertes : Forcez toutes les portes verrouillées au surin.

: Forcez toutes les portes verrouillées au surin. Préparée au pire : Trouvez tous les établis.

: Trouvez tous les établis. Doigts collants : Ouvrez tous les coffres.

: Ouvrez tous les coffres. Le bon outil : Trouvez tous les outils pour l'établi.

: Trouvez tous les outils pour l'établi. Construire et détruire : Améliorez puis brisez chaque arme de corps à corps.

: Améliorez puis brisez chaque arme de corps à corps. Luciole tombée : Trouvez un pendentif des Lucioles.

: Trouvez un pendentif des Lucioles. Débrouille : Trouvez un manuel d'entraînement.

: Trouvez un manuel d'entraînement. Fan de Savage Starlight : Récupérez une BD.

: Récupérez une BD. Bien équipé : Confectionnez tous les objets.

: Confectionnez tous les objets. In memoriam : Ramassez la lettre de Frank après qu'elle ait été jetée.

: Ramassez la lettre de Frank après qu'elle ait été jetée. Extinction des feux : Éteignez le générateur du projecteur à Pittsburg, en mode furtif.

: Éteignez le générateur du projecteur à Pittsburg, en mode furtif. Détrempés : Montez sur l'engin dans les égouts avec Henry et Sam.

: Montez sur l'engin dans les égouts avec Henry et Sam. Un vent : Mettez un vent à Ellie après un travail bien fait.

: Mettez un vent à Ellie après un travail bien fait. T'es un bon chien ! : Caressez le chien Buckley.

: Caressez le chien Buckley. Personne n'est parfait : Jouez au jeu Jak X dans Left Behind.

: Jouez au jeu Jak X dans Left Behind. Pro du lancer de brique : Remportez le concours de lancer de brique.

: Remportez le concours de lancer de brique. Angel Knives : Venez à bout de Blackfang sans encaisser un seul coup.

: Venez à bout de Blackfang sans encaisser un seul coup. Fortiche : Remportez le combat de pistolet à eau.

: Remportez le combat de pistolet à eau. Appât vivant : Utilisez des briques ou des bouteilles pour attirer les infectés vers des humains.

The Last of Us Part I est le remake du premier opus de la licence développée par Naughty Dog,. Désormais disponible sur PS5, The Last of Us Part I propose aux joueurs et aux joueuses de débloquer plusieurs trophées, afin d'obtenir le Platine du titre. La liste complète est disponible ci-dessous.Pour débloquer le Platine de The Last of Us Part I, nommé « Ça ne peut pas être pour rien », les joueurs devront, évidemment, obtenir les différents trophées listés ci-dessous. Ce qui nécessite, notamment, d'effectuer des actions bien spécifiques et de récupérer de nombreux collectibles. Nous vous expliquons tout cela, dans ce qui suit, grâce aux intitulés desdits trophées.Pour rappel, The Last of Us Part I est disponible sur PS5. Selon les dernières informations partagées par Naughty Dog, le portage PC du titre est encore en cours de développement et arrivera, donc, plus tard.