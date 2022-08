The Last of Us Part I : Heure de sortie en France

Heure de sortie de The Last of Us Part I en France

PS5 → le 2 septembre, à 00h00.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le remake de, soit The Last of Us Part I, s'apprête à débarquer sur PS5. En effet, le titre est prévu pour le début du mois de septembre et semble plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la licence développée par Naughty Dog. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux se demandent alorsRappelons, avant tout, que The Last of Us Part I arrive sur PS5, dès le 2 septembre prochain. Le portage PC du remake est encore en cours de développement, selon les dernières informations partagées par Naughty Dog, et devrait donc arriver un peu plus tard. Or, pour le moment, nous n'en savons pas plus. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant, à ce sujet.En ce qui concernede The Last of Us Part I, la page dédiée au jeu, sur la version française du PlayStation Store , indique que le titre sera disponible dès. Remarquons que les jeux PlayStation sont souvent disponibles vers minuit, à leur date de sortie respective. The Last of Us Part I ne semble donc pas déroger à la règle.D'ailleurs, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de prétélécharger The Last of Us Part I, si vous avez précommandé l'une des versions numériques du soft, et ce depuis le 26 août.Pour rappel, The Last of Us Part I invitera les joueurs et les joueuses à découvrir les aventures de Joel et Ellie, sous un tout nouveau jour, puisque le remake proposera des améliorations graphiques importantes. À ce sujet, Naughty Dog et PlayStation ont publié plusieurs vidéos illustrant les différences entre le remake et le remastered (dont la dernière en date est disponible ci-dessous). Notons, également, que nous pourrons profiter de nouvelles fonctionnalités (Permadeath, mode pour les speedrunners) et de nombreuses options d'accessibilité, entre autres.Rendez-vous doncpour découvrir The Last of Us Part I.