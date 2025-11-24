Intergalactic : Cette nouvelle révélation sur sa date de sortie va faire des déçus



le 24 novembre 2025 à 16h03 Publié par Justine Manchuelle le 24 novembre 2025 à 16h03

Intergalactic: The Heretic Prophet est particulièrement attendu par les admirateurs des jeux Naughty Dog. Mais alors que les Game Awards 2025 se rapprochent à grands pas, plusieurs journalistes ont partagé de mauvaises nouvelles à son sujet.