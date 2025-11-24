Intergalactic : Cette nouvelle révélation sur sa date de sortie va faire des déçus

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 novembre 2025 à 16h03
Intergalactic: The Heretic Prophet est particulièrement attendu par les admirateurs des jeux Naughty Dog. Mais alors que les Game Awards 2025 se rapprochent à grands pas, plusieurs journalistes ont partagé de mauvaises nouvelles à son sujet.
Intergalactic : Cette nouvelle révélation sur sa date de sortie va faire des déçus
Présenté pendant la cérémonie des Game Awards 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet est la nouvelle franchise phare de Naughty Dog. Cependant, les informations officielles sont dévoilées au compte-goutte depuis cette révélation. Parmi les détails les plus attendus par les joueurs figure notamment la date de sortie de ce nouveau jeu. 

Depuis la présentation officielle, plusieurs rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, évoquant notamment un lancement dans le courant de l'année 2026. Mais deux journalistes réputés pour la fiabilité de leurs informations ont décidé d'agir en partageant deux informations qui vont décevoir les plus impatients. 

Pas de sortie en 2026 pour Intergalactic: The Heretic Prophet ?

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Tout est parti d'une publication partagée le 22 novembre sur X/Twitter par Colin Moriarty, un ancien journaliste qui est aujourd'hui podcasteur. Dans le message en question, il indique qu'Intergalactic: The Heretic Prophet « est presque complet en termes de contenu et qu'il sera présent aux Game Awards cette année ».


Rapidement, la publication a agité les internautes, impatients de savoir quand le titre de Naughty Dog allait sortir et ce qui serait présenté pendant la cérémonie du 12 décembre prochain. 

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Mais quelques heures seulement après cette publication, le journaliste Jason Schreier a rapidement réagi en précisant que le jeu n'est pas en mesure de respecter un tel délai car il est encore en plein développement. Selon lui, une sortie en 2026 est tout simplement impossible. D'ailleurs, en mars dernier, ce dernier partageait son opinion sur le sujet, prévoyant une sortie en 2027 au minimum et potentiellement sur PS6. 

Deux réactions pour le prix d'une 

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Cette théorie semble être la plus probable, d'autant que Neil Druckmann a récemment confié au magazine Variety que Naughty Dog n'était pas encore prêt à montrer de nouvelles images et qu'il ignorait quand de telles révélations seront possibles.

Dans la foulée de ce « démenti », un autre journaliste a répondu à Colin Moriarty sur X/Twitter. Également réputé pour ses sources, Jeff Grubb a déclaré sur le réseau social qu'Intergalactic: The Heretic Prophet « ne sera pas montré aux Game Awards » 2025. Face à la multiplication de réactions, Colin Moriarty a pris la parole pour préciser qu'il s'agissait de spéculations et non d'informations concrètes.

Bien entendu, nous pouvons encore être surpris par les Game Awards, mais il semble donc peu probable de compter Jordan Mun parmi les invitées de la cérémonie.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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