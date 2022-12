The Last of Us : La série d'HBO s'offre un nouveau trailer

Un nouveau trailer pour la série TV The Last of Us

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir découvrir le série TV d'HBO. D'ailleurs, la communication autour de la série s'intensifie ces derniers temps. Récemment, et après avoir vu une série de posters (disponible sur le compte Twitter The Last of Us HBO) illustrant les différents personnages principaux et secondaires, nous avons eu le droit à un toutLa série TV d'HBO The Last of Us refait, effectivement, parler d'elle en ce jour puisqu'a été partagée le week-end dernier. C'est sur la musique « Take on Me », qui rappellera très certainement des souvenirs aux fans des jeux de la franchise, que la série se dévoile un peu plus. Le trailer, plein d'action et d'émotion, montre des séquences assez similaires à celles disponibles dans les titres de Naughty Dog, tout en proposant des plans qui semblent propres à la série.Notons, par ailleurs, que l'acteur Troy Baker et l'actrice Ashley Johnson, qui ont joué Joel et Ellie en Motion Capture pour les deux jeux, sont présents dans cette bande-annonce.Pour rappel, Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian) joue Joel et Bella Ramsey (Game of Thrones) incarne Ellie. C'est Craig Mazin (Chernobyl) qui est aux commandes de la série. Selon les dernières informations, la Saison 1 de la série TV The Last of Us devrait comporter une dizaine d'épisodes.