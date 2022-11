Série d'HBO The Last of Us : Date de sortie de la Saison 1

Date de sortie de la Saison 1 de la série d'HBO The Last of Us

Les fans de la licencevont bientôt pouvoir découvrir la série télévisée éponyme d'HBO. En effet,. Le rendez-vous est fixé au tout début de l'année 2023.C'est via une récente publication du compte Twitter Naughty Dog que nous apprenons la bonne nouvelle :. Ainsi, juste après les fêtes de fin d'année 2022, nous pourrons découvrir les aventures de Joel et Ellie sur nos écrans, via HBO Max. Notons que cette date avait fuité il y a quelques heures de cela (au moment où nous écrivons ces lignes) car plusieurs internautes l'avaient repéré sur la page dédiée à la série sur HBO Max.Pour l'occasion, Naughty Dog a révéléde cette première saison. il y a fort à parier qu'un nouveau trailer sera partagé dans les prochaines semaines. Évidemment, nous vous tiendrons informés si tel est le cas et dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles.Pour finir, rappelons quedevrait comporter une dizaine d'épisodes au total. La série est créée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann. Côté casting, nous retrouvons Bella Ramsey (Game of Thrones) en tant qu'Ellie et Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian), qui prête ses traits à Joel. De plus, nous savons que Sam est incarné par Keivonn Woodard, qu'Henry est joué par Lamar Johnson et que Merle Dandridge interprète Marlène.Rendez-vous donc dès lepour découvrirde