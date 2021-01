The Last of Us : Après le départ de Johan Renck, la série accueille le réalisateur Kantemir Balagov

Kantemir is a brilliant director who shares our love for Joel and Ellie’s journey. Stoked that he’s joining the TloU family. https://t.co/TKJbUaff1f — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 15, 2021

Même si nous ne savons que très peu de choses suret il ne s’agit de nul autre que. Il rejoint donc le producteur Craig Mazin, créateur de Chernobyl, ainsi que Neil Druckmann, producteur des jeux The Last of Us.est connu pour avoir réalisé(Beanpole) en 2019, un film dramatique russe salué par la critique et ayant reçu le prix de la meilleure mise en scène, ainsi que du prix FIPRESCI.Suite à l'annonce de son arrivée dans l'équipe de production,a déclaré sur les réseaux sociaux que « Kantemir est un brillant réalisateur qui partage notre amour pour le parcours de Joel et Ellie. Je suis heureux qu'il rejoigne la famille TLOU ».À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas grand-chose de la série, si ce n'est que. Nous retrouverons alors une jeune Ellie perdue, ayant pour repère Joël, ce père ayant malheureusement perdu tragiquement sa fille Sarah quelques années auparavant. Si leur entente n’est pas des plus tendres au début, les deux personnages deviendront inséparables. Craig Mazin a déclaré il y a quelques semaines que la série permettra d'étoffer certains éléments de l'histoire , et si les fans ont peur d'un changement radical, ce dernier a assuré qu'il n'en sera rien. Le pilote devait, dans un premier temps, être réalisé par Johan Renck, mais ce dernier a finalement dû renoncer à cause d'un problème de planning.