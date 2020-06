The Last of Us: Part II : Une version finale moins jolie que la démo

Avec la sortie récente de The Last of Us: Part II, plusieurs joueurs ont remarqué que certains détails graphiques n'étaient pas aussi beaux que ceux présentés dans la version de démonstration.

. Ces dernières pourraient ne pas s'arrêter, puisque le titre de Naughty Dog est pointé du doigt, une nouvelle fois. La raison ?Il n'est pas rare lors des conférences de jeux vidéo comme l'E3 ou encore la gamescom de découvrir des démos somptueuses, offrant des graphismes absolument magnifiques, et de. C'est malheureusement le constat qui a été fait pourSur la plateforme mondialement connue YouTube,disponible donc depuis ce 19 juin. Le constat est sans appel, le jeu a bel et bien subi un downgrade.Même si ces différences graphiques restent pour le moins minimes,. En effet, certaines textures sont moins nettes et moins réfléchissantes (reflet sur les véhicules), les reflets dans l'eau semblent également moins précis que dans la version de démonstration. Aussi, certaines parties de paysages n'ont plus ces zones d'ombre et de lumières qui étaient visibles auparavant.Mais. Il y a une absence flagrante d'émotions sur certains PNJ, et leurs traits sont également moins détaillés, leur donnant un aspect presque inhumain. Cependant,, et sa sortie sur la prochaine console de Sony pourraient proposer des détails encore plus beaux et subtils.Pour rappel, The Last of Us: Part II est disponible en exclusivité sur PlayStation 4 depuis