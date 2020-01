Il semblerait que Naughty Dog puisse porter The Last of Us: Part II sur PC, selon les dernières offres d'emploi.

Parmi les rumeurs les plus crédibles, nous retrouvons souvent les offres d'emploi, qui parfois peuvent nous donner des indices importants sur les projets ou idées des différents studios. Et il semblerait que, en charge du développement de la licence, prépare quelque chose de particulièrement intéressant, comme l'ont remarqué nos confrères d' AlfaBetaJuega Le studio qui travaille actuellement sur The Last of Us: Part II recherche un « graphics programmer » et les caractéristiques nécessaires pour pourvoir le poste sont on ne peut plus explicites, et. La personne choisie devra connaître les architectures des, mais aussi avoir de l'expérience avec. Sachant que les prochaines consoles utiliseront des processeurs de la marque AMD, le fait de mentionner NVIDIA, mais aussi DirectX12,Bien évidemment, cela n'est pas officiel, mais étant donné les récents portages d'exclusivités Sony sur PC (Death Stranding, Detroit: Become Human, Heavy Rain et Beyond: Two Souls), en plus des rumeurs concernant Horizon: Zero Dawn , il est fort probable que d'autres studios s'y mettent.g pourrait donc suivre les traces deet proposer, un jour ou l'autre, la licence The Last of Us sur ordinateurs, même s'il faudra patienter de longs mois.En attendant, nous rappelons quesera disponible dès le 29 mai, uniquement sur PlayStation 4. Néanmoins, même si là encore rien n'a été communiqué,, une fois celle-ci lancée, en fin d'année 2020.