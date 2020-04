The Last of Us: Part II : Sony va rembourser les précommandes numériques

Voici un nouveau coup dur pour ceux ayant précommandé les versions numériques de The Last of Us: Part II, mais aussi de Iron Man VR...

The Last of Us: Part II : Sony réfléchit à une sortie dématérialisée...

À lire également The Last of Us: Part II : Sony réfléchit à une sortie dématérialisée...

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Que de mauvaises nouvelles en ce qui concerne les sorties des jeux vidéo ces derniers jours. En raison du Covid-19,, et ce, à une date encore inconnue.notre héros Tony Stark avecqui est aussi retardé à une date ultérieure et également inconnue.Suite à cela,, ce qui signifie qu'il n'est plus possible de précommander les versions numériques de ces derniers. De plus,. Afin d'être au courant de cette transaction, vous devrez vérifier votre boîte mail, puisque Sony vous détaillera la procédure dans celui-ci.Cependant, nous rappelons que Neil Druckmann a déclaré il y a peu que Sony réfléchissait à une sortie anticipée et dématérialisée du titre de. Si les problèmes logistiques rencontrés à cause du Covid-19 empêchent la sortie physique de The Last of Us: Part II, la firme nippone réfléchit tout de même à cette option. Toutefois,. L'affaire est à suivre !