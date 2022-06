The Last of Us Part II s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires

Delighted to share our @SummerGameFest announcement: The Last of Us Part II surpassed 10 million copies sold earlier this year! Congrats to all @Naughty_Dog! Thanks to all at SIE, our partners, and all our fans for supporting our studio and our games.

Love you all! 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/fZkIBgCW4u — arne (@arnemeyer) June 9, 2022

Disponible depuis 2020,a su conquérir le cœur de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la licence développée par Naughty Dog. Or, depuis tout ce temps, le studio n'avait partagé que peu d'informations concernant les ventes de ce deuxième opus. Ce qui est désormais chose révolue.En effet, récemment, le vice-président de Naughty Dog, Arne Meyer, a rédigé un post sur son compte officiel Twitter. Ce premier a ainsi déclaré que, dans le monde entier. Ce chiffre important aurait été atteint « plus tôt dans l'année ».Rappelons que The Last of Us Part II est disponible sur PS4 et PS5. Par ailleurs, nous attendons désormais le remake du premier opus, The Last of Us Part I , qui doit arriver sur la dernière console de Sony au mois de septembre.