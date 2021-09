The Last of Us: Part II : Naughty Dog confirme le développement du multijoueur Factions

C'est pourquoi, depuis le lancement de The Last of Us Part II, nous nous efforçons d'agrandir notre équipe à l'intérieur du chenil et nous sommes actuellement en pleine période de recrutement pour des postes liés au multijoueur, alors si vous ou quelqu'un que vous connaissez correspond à l'un des postes que vous voyez sur notre page d'emplois, postulez !

An update regarding multiplayer: pic.twitter.com/CUd98LgJGC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 27, 2019

Après la révélation de la première image de la série The Last of Us , le studioa annoncé une nouvelle que tous les joueurs de la licence attendaient :. Paru pour la première fois dans The Last of Us premier du nom en 2013.il y a plusieurs mois, mais avait nuancé ses propos en déclarant qu'il préférait tout de même se concentrer surDésormais, c'est bel et bien au tour ded'être sous le feu des projecteurs. Sur le site officiel de, développeur du studio, a confirmé via une publication qu'ils travaillaient actuellement sur ce online très populaire chez les joueurs de la saga. Bien que la priorité était avant tout The Last of Us: Part II , l'équipe de développement s'attelle désormais à la production de ce dernier et est en pleine session de recrutement. Cependant, nous n'avons malheureusement pas plus de détails sur celui-ci, ni même une idée sur sa date de parution.Nous allons devoir prendre notre mal encore en patience avant d'en savoir davantage sur, mais nous pouvons espérer avoir des nouvelles d'ici la fin de cette année.