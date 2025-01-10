The Last of Us: Part II : Mauvaise nouvelle pour les joueurs PC

Alors que les joueurs PC pourront prochainement découvrir The Last of Us: Part II Remastered sur leur support de prédilection, Sony impose cependant une condition particulière pour en profiter.
Disponible depuis le 19 juin 2020 sur PlayStation 4, The Last of Us: Part II
a eu droit à une version remasterisée proposée tout d'abord aux joueurs PlayStation 5. Cependant, en vue de proposer son panel d'exclusivités à un plus grand nombre de joueurs, Sony a annoncé l'arrivée du titre sur PC pour le début du printemps 2025
.
Celles et ceux qui le souhaitent pourront donc poursuivre l'épopée entamée à la sortie du premier jeu sur PC le 28 mars 2023. Toutefois, pour en profiter, vous devrez impérativement posséder un compte spécial
qui agace la communauté Steam.
Un compte PSN indispensable pour jouer à The Last of Us: Part II Remastered sur PC
Sur la page officielle du jeu sur Steam, il est mentionné que les joueurs doivent avoir un compte PlayStation Network s'ils souhaitent jouer à The Last of Us: Part II Remastered
. L'achat est possible sans restrictions, mais lier votre compte Steam à votre compte PSN sera obligatoire pour lancer le jeu. Si cette démarche peut être effectuée rapidement et reste gratuite, l'obligation de posséder un compte PlayStation Network pour profiter des exclusivités de Sony divise. Ce n'est pas la première fois qu'une telle condition est imposée pour les joueurs PC
. En 2024, Sony avait déjà demandé à la communauté PC de créer un compte PSN afin de pouvoir jouer à Helldivers II. Face à la contestation massive des joueurs, Sony avait retiré cette exigence. Néanmoins, Sony veut continuer de proposer ces jeux à cette condition, comme ce fut le cas avec Ghost of Tsushima
.
Cependant, cette contrainte divise les joueurs à cause d'un détail. En effet, pour les titres proposant un mode multijoueur ou compétitif en ligne, la création du compte PSN peut être justifiée. Or, The Last of Us: Part II Remastered est un jeu solo. Certains voient dans cette opération une manœuvre commerciale incitant à utiliser les services payants proposés par le PlayStation Network.
De plus, le service n'est pas disponible dans tous les pays, ce qui pourrait empêcher des milliers d'utilisateurs de Steam de découvrir le titre de Naughty Dog. Toutefois, Sony semble décidé à ne pas revenir sur sa décision pour ce portage PC.
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