The Last of Us Part II Remastered date sa sortie sur PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 décembre 2024 à 10h03
Naughty Dog a profité des Game Awards 2024 pour dévoiler la date de sortie de The Last of Us Part II Remastered sur PC.
The Last of Us Part II Remastered date sa sortie sur PC
Depuis le mois de janvier 2024, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 peuvent découvrir ou bien redécouvrir The Last of Us Part II dans sa version remasterisée, soit The Last of Us Part II Remastered. C'est bientôt autour de celles et ceux étant sur PC de parcourir les nouvelles aventures de Joel et Ellie puisque Naughty Dog a, récemment, annoncé la date de sortie du portage PC de The Last of Us Part II Remastered

The Last of Us Part II Remastered débarque en 2025 sur PC

Pendant la cérémonie des Game Awards 2024, Naughty Dog ne s'est pas contenté de dévoiler son nouveau jeu, Intergalactic: The Heretic Prophet, et a fait une annonce au sujet de The Last of Us Part II. Ainsi, le studio de développement a indiqué que The Last of Us Part II Remastered sort le 3 avril 2025 sur PC, et plus précisément via Steam et via l'Epic Games Store.
Nous sommes tous ravis de proposer The Last of Us Part II au public PC, avec toutes les nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées à la version remasterisée pour PS5. Nous espérons que les joueurs apprécieront l'histoire captivante, la richesse des mécanismes de combat, les commentaires détaillés sur les coulisses et qu'ils pourront tester leurs compétences dans le mode roguelike Sans retour. Nous travaillons d'arrache-pied pour que le jeu soit agréable à jouer sur cette nouvelle plateforme et qu'il offre les performances et les fonctionnalités robustes que les joueurs PC attendent.
- Matthew Gallant, Directeur du jeu The Last of Us Part II Remastered.
Dans un article publié sur le site officiel de la franchise, Naughty Dog précise que le portage PC de The Last of Us Part II Remastered, développé en collaboration avec Nixxes Software et Iron Galaxy Studios, dispose de la campagne centrée sur Abby et Ellie mais aussi du mode roguelike « Sans Retour »/« No Return ». Pour l'occasion, un trailer, dont la durée dépasse légèrement une minute, a été dévoilé lors des Game Awards 2024.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 3 avril 2025 pour parcourir The Last of Us Part II Remastered sur PC. Date à laquelle le titre sera disponible via Steam et via l'Epic Games Store.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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