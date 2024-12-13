The Last of Us Part II Remastered date sa sortie sur PC

The Last of Us Part II : Le mod multijoueur se montre et dévoile une fenêtre de sortie
Le mod multijoueur de Speclizer a profité d'une nouvelle vidéo, tout en révélant une fenêtre de sortie.
Nous sommes tous ravis de proposer The Last of Us Part II au public PC, avec toutes les nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées à la version remasterisée pour PS5. Nous espérons que les joueurs apprécieront l'histoire captivante, la richesse des mécanismes de combat, les commentaires détaillés sur les coulisses et qu'ils pourront tester leurs compétences dans le mode roguelike Sans retour. Nous travaillons d'arrache-pied pour que le jeu soit agréable à jouer sur cette nouvelle plateforme et qu'il offre les performances et les fonctionnalités robustes que les joueurs PC attendent.Dans un article publié sur le site officiel de la franchise, Naughty Dog précise que le portage PC de The Last of Us Part II Remastered, développé en collaboration avec Nixxes Software et Iron Galaxy Studios, dispose de la campagne centrée sur Abby et Ellie mais aussi du mode roguelike « Sans Retour »/« No Return ». Pour l'occasion, un trailer, dont la durée dépasse légèrement une minute, a été dévoilé lors des Game Awards 2024.- Matthew Gallant, Directeur du jeu The Last of Us Part II Remastered.
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