The Last of Us: Part II : Les développeurs ont dû supprimer énormément de contenu

À quelques jours de sa sortie, The Last of Us: Part II continue de dévoiler quelques secrets et détails sur son développement. Si celui-ci a été un travail fastidieux, de nombreuses choses ont dû finalement être supprimées du jeu.

Nous avons un grand studio avec beaucoup de gens talentueux qui ont de grandes idées, et nous avons dû choisir celles qui resteraient dans le jeu et s'intégreraient dans l'histoire et celles qui s'en écarteraient. En fin de compte, tout devait correspondre au sujet. Neil était en charge de tout, que cela corresponde au thème en termes de narration, de comportement de l'intelligence artificielle ou d'aspect artistique. Tout devait correspondre au thème central. Le plus difficile a été de découper le contenu, car beaucoup de choses n'ont pas été intégrées dans le jeu final.

Alors que, nous apprenons queDans un entretien avec Sector , ce qui, selon elle, était l'une des décisions les plus difficiles à prendre. Elle explique également que, directeur du studio,. Il devait choisir si oui ou non certaines parties devaient intégrer l'histoire du jeu. Si ces dernières s'éloignaient de l'histoire,les supprimait afin de garder une trame cohérente.Lors de l'écriture de l'histoire et du développement d'un jeu vidéo, il n'est pas rare que les développeurs aient des choix à faire, supprimant alors plusieurs idées afin que tout cela reste cohérent. Ce fut donc le cas pour, mais il serait tout de même intéressant de connaître, un jour, tous ces aperçus que le studio a décidé d'écarter, à moins quedécide de les intégrer dans la suite de The Last of Us: Part II Pour rappel, The Last of Us: Part II sortira le 19 juin prochain,