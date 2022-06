The Last Of Us Part II : L'expérience multijoueur devient un standalone

keep a "lookout" ✌



Our biggest online experience is coming. More news next year... #TheLastofUs pic.twitter.com/WpsHBX63x3 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 9, 2022

Initialement,devait disposer d'une dimension multijoueur. Or, avant la sortie officielle de ce deuxième opus, Naughty Dog a décidé de retirer ce contenu et de ne proposer que la campagne, jouable en solo. Pour autant, le studio n'avait et n'a toujours pas abandonné le projet.D'ailleurs, lors de la conférence du Summer Game Fest de cette année 2022, nous avons eu le droit à quelques informations à ce sujet. En effet, Neil Druckmann a rejoint Geoff Keighley sur scène et en a profité pour préciser que, se déroulant dans l'univers The Last of Us, est désormaisSi les développeurs chez Naughty Dog ne sont pas encore prêts à en dévoiler plus, un concept art a tout de même été partagé. Par ailleurs, Neil Druckmann a déclaré que ce standalone multijoueur devrait être aussi important que les autres jeux The Last of Us, « et à certains égards plus gros ».Pour le moment, nous ne possédons pas de date ni même de fenêtre de sortie concernant le standalone multijoueur de The Last of Us. En revanche, Neil Druckmann a affirmé que nous devrions avoir plus d'informations, à son sujet, l'année prochaine.