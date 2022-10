The Last of Us Part II : Le standalone multijoueur pourrait être free-to-play

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous le savez probablement déjà,devait, initialement, comporter une dimension multijoueur. Or, avant la sortie de ce deuxième opus, Naughty Dog avait décidé de retirer ce contenu. Néanmoins, nous aurons bien le droit à un jeu multijoueur, plongé dans l'univers The Last of Us. Il s'agira d' un standalone , d'après les dernières informations révélées lors de la conférence du Summer Game Fest de cette année.D'ailleurs, il se pourrait que le titre soit. D'après une offre d'emploi , à retrouver sur le site officiel du studio, Naughty Dog serait à la recherche d'un « producer - live ops ». La description indique que la personne devra « prendre en charge notre nouveau titre majeur multijoueur ». Plus loin dans l'article, nous pouvons lire la mention suivante : « [...] dans un rôle de production prenant en charge un titre AAA, gratuit [...] ». Par ailleurs, dans un épisode de Giant Bomb , le journaliste Jeff Grubb avait indiqué que le standalone multijoueur serait un jeu « live service ». Un terme qui revient dans cette offre d'emploi.Néanmoins, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Naughty Dog n'a pas communiqué à ce sujet. Ainsi, rien n'est sûr. Il est préférable d'attendre une annonce officielle de leur part pour savoir si oui ou non le standalone multijoueur The Last of Us sera free-to-play. Finalement, notons que le soft ne possède pas de date ni même de fenêtre de sortie, à ce jour.Pour rappel, The Last of Us Part II est disponible sur PS4 depuis juin 2020. En septembre 2022, le remake du premier opus, soit, est arrivé sur PS5.