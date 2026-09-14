The Last of Us Part II : Le mod multijoueur ne verra jamais le jour, Sony est intervenu

Sony a, récemment, demandé à Speclizer de ne pas sortir son mod multijoueur pour The Last of Us Part II.

En développement depuis janvier 2026, le mod multijoueur pour The Last of Us: Part II, créé par Speclizer, aurait normalement dû sortir dans les semaines à venir. Malheureusement, Sony est intervenu et le mod multijoueur pour le deuxième opus The Last of Us ne verra finalement pas le jour.

À lire également The Last of Us : Après le retrait de la série HBO, Neil Druckmann confirme que des jeux sont en préparation

Le mod multijoueur pour The Last of Us Part II annulé

En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, le moddeur Speclizer a annoncé une mauvaise nouvelle : le mod multijoueur pour The Last of Us Part II ne sortira finalement pas. La raison ? Sony Interactive Entertainment l'a contacté et lui a demandé de ne pas le lancer :

Salut à tous, comme vous le savez tous, le mod multijoueur de TLOU 2 qui était en développement depuis janvier devait sortir ce mois-ci. Malheureusement, j'ai récemment reçu une lettre au nom de Sony Interactive Entertainment demandant que le mod ne soit pas publié.

Ainsi, comme vous l'aurez compris, le mod multijoueur pour The Last of Us Part II a été annulé et ne pourra jamais être joué. À travers cette même publication sur ledit réseau social, Speclizer a partagé son ressenti, tout en remerciant la communauté pour son soutien :

Extrêmement triste que cela n'ait jamais vu le jour, mais j'espère que vous continuerez à me suivre pour le prochain projet, cette fois quelque chose de mon propre cru. Merci à tous pour l'incroyable soutien pendant la dernière année. J'espère vous apporter quelque chose de plus grand et de meilleur bientôt !

Hey everyone, as you all know, the TLOU 2 Multiplayer mod that has been in development since January was supposed to release this month. Unfortunately I recently received a letter on behalf of Sony Interactive Entertainment requesting for the mod not to be released. Extremely sad… — Speclizer (@Speclizer_) September 13, 2026

Malgré cette annulation, Speclizer entend bien continuer son travail de moddeur et souhaite proposer « quelque chose de mon propre cru » à l'avenir. Reste à savoir de quoi il s'agira.