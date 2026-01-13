The Last of Us Part II : Un mod multijoueur, créé par un fan, se montre

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 janvier 2026 à 11h22
Un moddeur travaille actuellement sur un mod multijoueur de The Last of Us Part II, bien que le projet puisse ne jamais voir le jour.
The Last of Us Part II : Un mod multijoueur, créé par un fan, se montre
Depuis que Naughty Dog a révélé l'annulation du projet multijoueur pour The Last of Us: Part II, Factions, les joueurs et les joueuses espèrent que le studio fera marche arrière. Cependant, un moddeur s'est lancé dans une tâche gigantesque : proposer un mod multijoueur pour The Last of Us Part II.

Un fan réalise un mod multijoueur pour The Last of Us Part II

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En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, le moddeur Speclizer a partagé un aperçu de son mod multijoueur de The Last of Us Part II sur PC. La vidéo partagée montre notamment deux Ellie dans la section semi-ouverte de Seattle. Comme spécifié par le moddeur, il ne s'agit que d'un « premier test », qui est « très imparfait ». 

D'ailleurs, Speclizer explique que ce mod multijoueur ne devrait proposer que du PvP. Toutefois, et comme expliqué par le moddeur, ce mod multijoueur pour The Last of Us Part II pourrait ne jamais être terminé, et donc voir le jour. Tout le projet pourrait bien être avorté, avant sa complétion. Néanmoins, divers utilisateurs sur Twitter/X ont partagé leur ressenti et ont montré leur enthousiasme.

Le projet multijoueur de The Last of Us a été annulé

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Comme dit précédemment, Naughty Dog a décidé d'annuler le développement de The Last of Us Online/Factions, en décembre 2023. Le studio de développement avait expliqué que ce projet aurait demandé de « consacrer toutes les ressources du studio au soutien du contenu post-lancement pour les années à venir, ce qui aurait eu un impact important sur le développement des futurs jeux solo. Deux voies s'offraient donc à nous : devenir uniquement un studio de jeux live service ou continuer à nous concentrer sur les jeux narratifs solo, qui ont défini l'héritage de Naughty Dog ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que The Last of Us Part II est disponible sur consoles PlayStation ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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