The Last of Us Part II : Un mod multijoueur, créé par un fan, se montre

Un moddeur travaille actuellement sur un mod multijoueur de The Last of Us Part II, bien que le projet puisse ne jamais voir le jour.

Un fan réalise un mod multijoueur pour The Last of Us Part II

Our first test of our multiplayer mod for The Last of Us 2 on PC, very broken and not a lot has been implemented yet.#TheLastofUsPartII #Factions pic.twitter.com/mTwLSjhDV8 — Speclizer (@Speclizer_) January 10, 2026

Le projet multijoueur de The Last of Us a été annulé

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Depuis que Naughty Dog a révélé l'annulation du projet multijoueur pour, Factions, les joueurs et les joueuses espèrent que le studio fera marche arrière. Cependant, un moddeur s'est lancé dans une tâche gigantesque :En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X,. La vidéo partagée montre notamment deux Ellie dans la section semi-ouverte de Seattle. Comme spécifié par le moddeur, il ne s'agit que d'un « premier test », qui est « très imparfait ».D'ailleurs, Speclizer explique que ce mod multijoueur ne devrait proposer que du PvP. Toutefois, et comme expliqué par le moddeur, ce mod multijoueur pour The Last of Us Part II pourrait ne jamais être terminé, et donc voir le jour. Tout le projet pourrait bien être avorté, avant sa complétion. Néanmoins, divers utilisateurs sur Twitter/X ont partagé leur ressenti et ont montré leur enthousiasme.Comme dit précédemment, Naughty Dog a décidé d'annuler le développement de The Last of Us Online/Factions, en décembre 2023. Le studio de développement avait expliqué que ce projet aurait demandé de « consacrer toutes les ressources du studio au soutien du contenu post-lancement pour les années à venir, ce qui aurait eu un impact important sur le développement des futurs jeux solo. Deux voies s'offraient donc à nous : devenir uniquement un studio de jeux live service ou continuer à nous concentrer sur les jeux narratifs solo, qui ont défini l'héritage de Naughty Dog ».Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation ainsi que sur PC.