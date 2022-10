The Last of Us Part II : Laura Bailey, la voix d'Abby, serait prête à reprendre son rôle pour un troisième opus

[...] Je sais qu'il y a eu beaucoup de drames et de réactions envers ce personnage, mais c'était l'un des rôles les plus influents que j'ai eu dans ma vie. Je reviendrai à 100 % pour jouer Abby, si l'occasion se présentait [...]

L'actrice américaine, Laura Bailey, a prêté à sa voix à de nombreux personnages de séries d'animation et de jeux vidéo. À titre d'exemple, nous pourrions ainsi citer Nadine Ross d'Uncharted 4: A Thief's End, Mary Jane Watson deou encore Abby deD'ailleurs, Laura Bailey a indiqué qu'elle serait prête à reprendre son rôle d'Abby si un The Last of Us Part III voit le jour. En effet, l'actrice a récemment été interviewée par les journalistes de Comic Book Movie au sujet dudit personnage. Laura Bailey a alors déclaré :Or, à l'heure actuelle, Naughty Dog n'a pas communiqué quant à un potentiel troisième opus pour la licence The Last of Us. Néanmoins, celle-ci fait régulièrement parler d'elle puisque, vous n'êtes probablement pas sans savoir, qu'une série TV The Last of Us doit débarquer prochainement sur nos écrans. Durant l'entretien, Laura Bailey a, d'ailleurs, dit : « La série a l'air incroyable et j'ai hâte d'en voir plus ».Pour rappel, The Last of Us Part II est disponible sur PS4 depuis juin 2020. En septembre 2022, le remake du premier opus, soit, est arrivé sur PS5.