The Last of Us : Neil Druckmann affirme qu'il y a « plus d'histoires à raconter »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En juin 2020, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir la suite des aventures d'Ellie et Joel, grâce à, sorti sur PS4. Depuis, la communauté s'interroge sur la possibilité de voir débarquer un troisième opus. D'ailleurs, de nombreuses rumeurs circulent à ce sujet sur la Toile, mais Naughty Dog n'a rien confirmé, à l'heure actuelle.Pour autant, dans une récente interview accordée aux journalistes de The Hollywood Reporter , Neil Druckmann a déclaré : « Je pense qu'il y a plus d'histoires à raconter ». Malheureusement, ce dernier n'a pas partagé de plus amples détails. Néanmoins, il semblerait donc que(en dehors du standalone multijoueur déjà prévu). Évidemment, dès que de nouvelles informations, à ce sujet, auront été dévoilées, nous vous tiendrons au courant.En ce qui concerne la franchise The Last of Us, rappelons que la série TV doit se rendre disponible le 15 janvier 2023 sur la plateforme HBO Max. Joel est joué par Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian) et Bella Ramsey (Game of Thrones) prête ses traits à Ellie.