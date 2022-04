Naughty Dog travaillerait actuellement sur un « remake non annoncé »

🔴 NUEVO VÍDEO 🔴 Un trabajador de @Naughty_Dog🐾 publica en su perfil de LinkedIn que el estudio trabaja en un "unannounced remake project". Es lo más oficial hasta ahora sobre el #TheLastofUsRemake🌿. Y más cositas. Os dejo el vídeo en cuestión https://t.co/ia3L41OVGe — Joanastic (@Joanastic) April 25, 2022

Cela fait déjà plusieurs mois que des rumeurs concernant un remake de The Last of Us circulent sur la Toile. D'ailleurs, en février de cette année, Neil Druckmann, réalisateur de la licence, avait partagé un tweet mentionnant trois projets en cours de développement . Malheureusement, il n'avait pas donné plus de précisions à ce moment-là.Or, une nouvelle et récente information a été découverte. En effet, l'utilisateur Twitter et créateur de contenu de Naughty Dog, Joanastic, a repéré un profil LinkedIn des plus intéressants. Le testeur QA Corey Hong, qui avait travaillé sur The Last of Us Part II, a ajouté une nouvelle responsabilité à son profil :. Beaucoup d'indices pointent vers un possible remake du premier opus The Last of Us.Néanmoins, il est préférable de prendre ces informations avec des pincettes. Rien n'a été officialisé, à ce jour. Il convient donc de prendre son mal en patience et attendre une communication officielle de la part de Naughty Dog, pour en avoir le coeur net.Pour rappel,est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui propose de belles réductions sur des cartes PSN