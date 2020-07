Naughty Dog recrute pour un nouveau jeu solo sur PS5

Après la sortie tant attendue de The Last of Us: Part II, nous aurions pu penser que le directeur de Naughty Dog ainsi que ses employés prendraient quelques jours de repos, mais il semblerait que les plans aient quelque peu changé.

The Last of Us: Part II devait être un monde ouvert avec plusieurs hubs...

Après la sortie plus que réussie de The Last of Us: Part II pour les joueurs de chez Sony.Repérées par GamesRadar . À la recherche d'une personne pour le poste de(tools programmer), Naughty Dog désire bénéficier d'une analyse graphique pour la prochaine génération de consoles, dans ce cas précis il s'agit donc de la PlayStation 5.Également,, l'annonce mentionnant explicitement dans son titre que le projet en question est. Cela exclut par la même occasion le multijoueur tant espéré de The Last of Us: Part II . Ce n'est pas tout puisque le studio a publié une offre d'emploi dans le but de trouver une personne qui serait, mais également de donner vie aux ennemis et aux personnages de soutien.Si, cependant, il n'a pour le moment pas d'idées concrètes de la suite qu'il pourrait offrir aux joueurs.Dans tous les cas,qui sera destiné à la nouvelle génération de consoles. Il s'agira très certainement d'