Naughty Dog confirme travailler sur plusieurs projets

Nous sommes ravis que vous puissiez découvrir Uncharted au cinéma en février. Nous sommes impatients de vous montrer une autre de nos collaborations : la série HBO The Last of Us. Et… nous avons hâte de partager avec vous les nombreux projets de jeux que nous avons en cours chez Naughty Dog.

Après une année 2020 pleine de succès avec la sortie de The Last of Us: Part II et une année 2021 dans la continuité, avec toujours plus de joueurs découvrant cette nouvelle histoire, Naughty Dog s'est très peu exprimé sur ses plans pour le futur, si ce n'est en septembre, expliquant que le studio recrutait pour un multijoueur standalone , une première pour lui, pour la licence The Last of Us. Mais à l'occasion du CES 2022, événement permettant à de nombreuses marques de présenter leurs innovations technologiques,Si le film Uncharted a fait parler de lui, avec de nouvelles images, à quelques semaines de sa sortie dans les salles de cinéma, et que la série The Last of Us a alimenté quelques débats, ce qu'ont retenu une grande partie des personnes, sans entrer dans les détails.Ainsi, en plus du multijoueur, qui pourrait d'ailleurs être gratuit,. Si cela reste une bonne nouvelle pour les amateurs des productions de Naughty Dog, une partie se souvient de la période difficile dans laquelle était le studio la dernière fois qu'elle a œuvré sur plusieurs fronts, au début des années 2010, bien que tout soit entré dans l'ordre avec les sorties d'Uncharted 3 et le premier The Last of Us. Rendez-vous très probablement en 2022 pour en savoir un peu plus sur ces projets.