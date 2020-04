L'interprète de Nathan Drake (Uncharted) attend la série de The Last of Us avec impatience

Si un film Uncharted est en préparation, une série The Last of Us l'est aussi, et l'acteur Nolan North, qui interprète le protagoniste de la sage Uncharted version jeu vidéo, s'est exprimé quant à cette dernière.

Uncharted et The Last of Us, ont chacun connu de véritables succès, et si tout le monde attend



Produite par la chaîne américaine, The Last of Us sera donc une série tirée du premier jeu sorti en 2013, reprenant alors l'histoire de la jeune Ellie et de Joel. Nolan North, acteur et interprète du protagoniste Nathan Drake de la saga Uncharted, s'est exprimé à ce sujet, dans un épisode de Uncharted, qui lui est prévu pour 2021.

Je pense que le choix de faire une série de The Last of Us est bien meilleur qu’un film. C’est formidable. Et Craig Mazin, l’auteur de Tchernobyl, était le choix évident à faire pour ce projet. Je suis vraiment excité. Je suis plus enthousiaste à ce sujet, je dois être honnête, que je ne le suis pas pour le film Uncharted, parce que j'aime Mark Wahlberg, mais je ne le vois pas comme Sully. L'acteur continue également en déclarant que le fait de produire The Last of Us sous le format d'une série et non d'un film est mieux étant donné que l'histoire est assez longue, et qu'il est assez difficile de condenser une vingtaine d'heures de jeu en un seul film. La série est donc plus adaptée, et cela peut laisser le champ libre pour plusieurs saisons. Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



