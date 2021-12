The Forest de nouveau populaires suites aux annonces autour de Sons of the Forest

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le jeu de survie développé par Endnight Games est sorti en 2014 sur PC et est resté quatre ans en accès anticipé, avant de lancer sa version 1.00 en 2018, permettant à encore plus de joueurs de découvrir The Forest. Très plébiscité par les critiques, que ce soit au niveau de la survie, du crafting ou de l'histoire, une suite a été annoncée en 2019, qui n'avait pas donné signe de vie depuis.Fin octobre, le studio a pris une première fois la parole, afin de signifier que Sons of the Forest n'arriverait finalement pas en 2021, comme cela avait été annoncé. Quelques jours plus tard, fin novembre, un nouveau trailer a été mis en ligne, avec une date de sortie programmée pour juin 2022. Ces différentes annonces ont donné envie à de nombreux joueurs de retenter l'aventure ou tout simplement de la découvrir pour la première fois, comme nous pouvons le voir sur SteamCharts , après quelques mois où les joueurs se montraient moins présents,. Il faut remonter jusqu'en avril 2021 pour revoir de tels chiffres.De ce fait, cela indique également que Sons of the Forest semble attendu par la communauté, qui avait à l'époque été ravie de l'annonce de cette suite. Les détails à son sujet sont pour le moment assez maigres, mais il arrivera sur PC le 20 juin 2022 Concernant, sachez qu'il est disponible sur PC, mais également PlayStation 4. Il est vendu, hors solde, pour la somme de 16,79 euros.