The Forest : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer The Forest ?

Quête principale → 15 heures.

→ 15 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Près de 25 heures.

→ Près de 25 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 50 heures.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti tout d'abord en accès anticipé en 2014 sur PC, puis en version finale sur la même plateforme et PS4 en 2018, The Forest rencontre encore actuellement un vif succès auprès des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux, désirant se lancer dans l'aventure développée par le studio Endnight Games, se demandentChaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Dans le cas de, vous pourriez être attiré par des éléments de gameplay, comme la construction de votre base, le farm des ressources, etc., pouvant allonger considérablement votre temps de jeu.Néanmoins, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer totalement le jeu). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque région ou, contrairement, rusher la quête principale.Si vous êtes plongé dans l'aventure, sachez qu'une carte interactive du monde de The Forest est disponible sur la Toile. Nous vous en parlions dans un guide dédié . Cela vous permettra, très certainement, de vous repérer plus facilement.Pour rappel,invite les joueurs et les joueuses à survivre dans une forêt, suite au crash d'avion du protagoniste, Éric Leblanc. Le titre dispose d'un mode solo et d'un mode multijoueur. Pour progresser, vous pouvez d'ailleurs profiter d' une carte interactive Finalement, remarquons qu'une suite arrive, nommée