The Forest bat son nombre de joueurs, 8 ans après

Disponible depuis mai 2014, The Forest a toujours été plus ou moins populaire, puisqu'il a constamment regroupé plusieurs milliers de joueurs. Durant toutes ces années, le jeu de survie a parfois connu des pics, plus ou moins hauts et plus ou moins longs,Depuis le mois de mars, et le confinement,. Une première étape avait été franchie avec 63 000 utilisateurs en avril 2021, avant de voir la barre des 66 829 être atteinte en mai 2022. Ce record date donc du 16 mai, soit 8 ans après son premier lancement.Plusieurs raisons justifient ce regain d'intérêt pour The Forest. La première est qu'une suite a été annoncée il y a quelques mois et celle-ci, un temps prévu pour ce printemps 2022, elle n'arrivera finalement pas avant le mois d'octobre 2022 et sera nommée Sons of the Forest . L'autre raison est que le jeu est, très souvent, au cœur de promotions, ce qui permet à la communauté de le découvrir à moindres frais.D'ailleurs, si vous ne le possédez pas encore, n'hésitez pas à découvrir cette aventure de survie, dans laquelle vous êtes lâché sur une île sans aucune aide extérieure, la rendant assez complexe. The Forest est disponible sur Steam et PS4, mais ne l'est pas sur Xbox . Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez profiter d' une carte interactive