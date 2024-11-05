The Forest bat encore son record, dix ans après sa sortie, et malgré une suite

L'excellent The Forest vient de battre son record de joueurs sur PC, alors qu'il a fêté ses dix ans au mois d'avril. Il fait d'ailleurs mieux que sa suite.
Sorti il y a dix ans, bien avant que des titres comme Valheim
, Rust ou Green Hell ne captivent les amoureux de jeux de survie, The Forest revient sur le devant de la scène avec un record de fréquentation sur Steam
. Ce jeu de survie, développé par Endnight Games, séduit toujours autant avec son mélange unique de terreur, de beauté naturelle et de moments d'apaisement alors qu'une suite, plus poussée est également disponible.
The Forest bat encore son record de joueurs
The Forest est connu pour ses moments sombres où les joueurs doivent affronter des monstres cannibales dans les cavernes, ou encore sa survie assez difficile, entre la recherche de nourriture et la construction d'un abri, pour pouvoir se protéger. Certaines activités sont toutefois un peu plus calmes, notamment en coopération. Le succès était tel qu'une suite est sortie au début de l'année 2023, Sons of the Forest
, qui était très attendu et a réuni, lors du lancement, plus de 400 000 utilisateurs simultanés. Mais cela n'empêche pas les joueurs de revenir ou découvrir The Forest
, qui vient de battre son record de joueurs, pour la deuxième fois en quelques jours. Le dernier date du 1er
novembre, avec un pic à 78 537 utilisateurs simultanés
, le plaçant directement parmi les jeux du genre les plus populaires. L'effet Halloween et les promotions proposées, très probablement.
Il ne faut néanmoins pas minimiser cette performance, puisque cela permet à The Forest de se placer (très) loin devant sa suite, Sons of the Forest, qui peine à dépasser les 20 000 joueurs simultanés
. Même si la période lui a également profité, avec un pic à 53 531 utilisateurs fin octobre, sa plus belle performance depuis février 2024 et la sortie de sa 1.0.
De quoi donner des idées à Endnight Games pour prolonger l'aventure, avec un troisième épisode ? Dans tous les cas, The Forest
est disponible sur Steam et PS4, mais ne l'est pas sur Xbox
. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez profiter d'une carte interactive
.
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