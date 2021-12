The Forest va-t-il sortir sur Xbox One et Series ?

Nous avons initialement découverten 2014, par le biais de l'accès anticipé, qui s'est terminé quatre ans plus tard, après de nombreuses améliorations. En parallèle,a été développé sur une autre plateforme, la PlayStation. Sa sortie s'est faite en fin d'année 2018 et a permis à de nombreux joueurs de découvrir ce jeu de survie assez hardcore, qui a séduit le public sur PC.Cependant, étant donné la popularité du titre et son portage sur PS4, une multitude de joueurs se demandent siPour le moment, la réponse est négative,. Aucune annonce n'a été faite à ce sujet, cependant, un portage n'est pas à écarter, bien qu'il semble peu probable à l'heure actuelle.En effet, lors de la sortie du titre sur PlayStation 4, en 2018, le studio Endnight games avait expliqué que le choix d'arriver sur PS4 s'était fait parce que Sony les avait contacté, lors de la « sortie du premier trailer ». Étant donné que l'équipe était petite, les développeurs ont privilégié une seule plateforme et compte tenu des très bonnes relations entre les deux sociétés, une exclusivité temporaire « avait du sens ».Trois ans plus tard, aucune annonce n'a été faite et Microsoft n'a, semble-t-il, pas eu l'envie de se pencher sur. Toutefois, Endnight games avait expliqué, en 2018, qu'il aimerait « beaucoup porter le jeu sur Xbox à l'avenir ». Sachant qu'une suite, avec Sons of the Forest , est programmée pour 2022, il y a peu de chances, aujourd'hui, de voir. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri d'une bonne surprise.est donc disponible sur PC, par le biais de Steam, et PlayStation.